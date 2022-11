App Store: Apple potrebbe tracciare le attività degli utenti

8 November 2022 – 12:19

Due ricercatori hanno scoperto che Apple potrebbe tracciare ciò che viene selezionato dagli utenti durante la navigazione nell’App Store.

