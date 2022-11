Twitter Blue con verifica: lancio posticipato e novità

7 November 2022 – 10:20

Il lancio del nuovo sistema di verifica con abbonamento a Twitter Blue è stato posticipato al 9 novembre, dopo le elezioni di metà mandato negli USA.

