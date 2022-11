Silk Road: sequestrati 3,4 miliardi di dollari in BTC

7 November 2022 – 19:01

Le autorità statunitensi hanno sequestrato 50.676 Bitcoin nel mese di novembre 2021 per un controvalore all’epoca di circa 3,4 miliardi di dollari.

The post Silk Road: sequestrati 3,4 miliardi di dollari in BTC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico