Sangiuliano, bigino per il ministro sui film “di destra” che già esistono

7 November 2022 – 12:00

Il neoministro della Cultura si lamenta che non siano stati dedicati film o fiction a figure più amate da ambienti conservatori come D’Annunzio, Fallaci o Pirandello. Peccato che ci siano già, siano disponibili su canali Rai o piattaforme streaming o, come nel caso de La stranezza su Pirandello, stiano avendo un buon successo al botteghino

Fonte: Wired