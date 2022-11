Rigassificatore a Ravenna e Piombino, a che punto siamo

7 November 2022 – 17:52

Nella città romagnola l’amministrazione regionale ha dato il via libera definitivo alla realizzazione dell’impianto in tempo record. Mentre in Toscana si procede a rilento, a causa dell’opposizione dell’amministrazione comunale di Fratelli d’Italia all’opera

Fonte: Wired