Pronto soccorso, la fuga dei giovani medici

7 Novembre 2022 – 9:20

Il 50% dei contratti d’emergenza-urgenza del concorso di specializzazione non viene assegnato perché non viene scelto. I motivi? Turni massacranti per mancanza d’organico, retribuzioni più basse rispetto al resto d’Europa, rischio più alto di contenziosi medico legali e aggressioni, poca flessibilità nell’attività libero professionale

Fonte: Wired