Apple lancerà un pieghevole nel 2024, parola di Samsung

7 November 2022 – 13:21

Samsung ritiene che Apple entrerà a far parte del mercato dei foldable nel 2024 e che lo farà con un iPad oppure con un portatile.

