Apple: addio a “Ehi Siri” per richiamare l’assistente

7 November 2022 – 9:59

Apple intende usare solo la parola “Siri” invece di “Ehi Siri” per richiamare il suo assistente vocale, le modifica avverrà entro il 2024.

