Twitter: Jack Dorsey chiede scusa per i licenziamenti

6 November 2022 – 16:35

L’ex CEO Jack Dorsey si assume la responsabilità dei licenziamenti, in quanto ha aumentato troppo velocemente la dimensione dell’azienda californiana.

