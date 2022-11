Robin Banks: nuova versione della piattaforma PhaaS

5 November 2022 – 13:18

La piattaforma PhaaS, nota come Robin Banks, permette di creare un phishing kit personalizzato per attacchi contro gli account di note banche.

