Malaria, ci sono nuove prove a favore degli anticorpi monoclonali per prevenirla

5 November 2022 – 6:10

Potrebbero essere usati a scopi profilattici come prevenzione per la malattia che ogni anno uccide più di 600 mila persone, soprattutto in Africa. Ma che posto potrebbero avere nella lotta alla malattia?

Fonte: Wired