Carta di credito e pagamento frazionato: chi lo offre senza commissioni?

5 November 2022 – 21:06

Sono diversi gli istituti che permettono la rateizzazione dei pagamenti dovuti, ma quale carta di credito lo fa senza commissioni?

The post Carta di credito e pagamento frazionato: chi lo offre senza commissioni? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico