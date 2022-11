iOS 16.2: integrazione di Apple News con Meteo

4 November 2022 – 13:12

La beta di iOS 16.2 abilita l’integrazione di Apple News nell’app Meteo per vedere le notizie meteorologiche di rilievo direttamente da lì.

The post iOS 16.2: integrazione di Apple News con Meteo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico