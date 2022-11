Digitale e HbbTV: arriva Rai 4K, per i mondiali

4 November 2022 – 16:42

Trasmesso su tecnologia HbbTV, il nuovo canale Rai 4K è accessibile dai televisori compatibili al numero 101 del digitale terrestre.

