Cop27, avere dati completi e trasparenti sulle emissioni si sta rivelando più difficile del previsto

4 Novembre 2022 – 9:20

Servono a tutti gli Stati per centrare gli accordi di Parigi e dovranno essere disponibili dal 2024, ma si procede a rilento. Alla conferenza sul clima al via in Egitto, Cop27, il tema rimarrà fuori dal negoziato ma serve l’impegno di tutti per fare progressi

Fonte: Wired