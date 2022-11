Buoni Fruttiferi: multa da 1,4 milioni a Poste Italiane

4 November 2022 – 19:39

AGCM ha irrogato una multa di 1,4 milioni di euro a Poste Italiane per pratiche commerciali scorrette nel collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali.

The post Buoni Fruttiferi: multa da 1,4 milioni a Poste Italiane appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico