Revolut Pro in Italia: gratis per i professionisti

3 November 2022 – 10:43

Un conto bancario aziendale gratuito, riservato ai professionisti indipendenti: da oggi, Revolut Pro è ufficialmente disponibile in Italia.

