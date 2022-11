N26 lancia il trading sulle criptovalute

3 November 2022 – 18:12

Il trading di criptovalute è stato ufficialmente lanciato da N26. In attesa che arrivi in Italia, si può iniziare con l’aprire un conto N26

The post N26 lancia il trading sulle criptovalute appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico