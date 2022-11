iPhone 12 Mini a 535€ su Amazon: l’offerta da non perdere

3 November 2022 – 18:36

iPhone 12 mini da 128 GB ricondizionato? Puoi averlo subito con quasi 200 euro di sconto su Amazon: approfittane adesso.

The post iPhone 12 Mini a 535€ su Amazon: l’offerta da non perdere appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico