Coinbase ora offre fino all’1,5% di APY su USDC

3 November 2022 – 10:30

Coinbase, l’exchange di criptovalute più famoso al mondo, ha annunciato che in tutto il mondo i clienti avranno fino all’1,5% di APY su USDC.

