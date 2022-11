Bitdefender blocca phishing e truffe su WhatsApp

3 November 2022 – 16:35

Chat Protection è la funzionalità di Bitdefender Mobile Security per Android che rileva i link di phishing in WhatsApp e altri servizi di messaggistica.

