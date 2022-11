5G, in Italia serviranno almeno 3 anni per vedere i benefici

3 Novembre 2022 – 9:20

Lo afferma una ricerca del Politecnico di Milano: le reti di quinta generazione in Italia e in Europa sono ancora in uno stadio embrionale. Non c’è una killer application e anche nella migliore delle ipotesi entro il 2025 il mercato varrà 200 milioni di euro in Italia

Fonte: Wired