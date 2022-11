Twitter: il pulsante Edit (Modifica) per tutti?

2 November 2022 – 18:05

Elon Musk potrebbe presto concedere a tutti, gratis, la possibilità di modificare i post su Twitter: il pulsante Edit è in arrivo?

