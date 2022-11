PlayStation VR2 disponibile da febbraio a 600 euro

2 November 2022 – 15:42

Il nuovo visore Sony PlayStation VR2 sarà disponibile in Italia dal 22 febbraio 2023 al prezzo di 599,99 euro (preordini dal 15 novembre 2022).

