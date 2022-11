Paramount+, possibile aumento di prezzo in arrivo

2 November 2022 – 16:42

Il CFO del gruppo ha anticipato un possibile aumento del prezzo per l’abbonamento a Paramount+: tutti i dettagli sull’indiscrezine.

The post Paramount+, possibile aumento di prezzo in arrivo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico