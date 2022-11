Malvertising e sito fake di GIMP per distribuire Vidar

2 November 2022 – 12:44

Sfruttando un sito simile a quello di GIMP, ignoti cybercriminali hanno distribuito l’info-stealer Vidar che può rubare numerosi dati dal computer.

