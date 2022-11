iPhone SE 4: Apple non ha ancora scelto il design

2 November 2022 – 10:07

Secondo l’analista Ross Young, Apple non ha ancora deciso se dotare iPhone SE 4 di un display OLED da 6,1″ e uno schermo LCD da 5,7″.

