Firefox: il supporto per Windows 7 potrebbe venire esteso

2 November 2022 – 13:34

Mozilla sta valutando se interrompere il supporto per Firefox su Windows 7 e 8.1 nel primo trimestre del 2023 oppure ad agosto prossimo.

Fonte: Punto Informatico