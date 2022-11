Chrome 108: pannello laterale per ricerche veloci

2 November 2022 – 18:07

In Chrome 108 verrà aggiunto un nuovo pannello laterale che permette di confrontare rapidamente i risultati delle ricerche, senza aprire altre schede.

