Apple: gli iMac del 2013 e del 2014 diventeranno obsoleti

2 November 2022 – 12:32

Secondo una nota pervenuta da MacRumors, a partire dal 30 novembre gli iMac del 2013 e del 2014 saranno contrassegnati da Apple come obsoleti.

