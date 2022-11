Ufficiale: Elon Musk è il nuovo CEO di Twitter

1 November 2022 – 12:16

Due documenti inviati alla SEC confermano che Elon Musk è il nuovo CEO di Twitter e l’unico membro del consiglio di amministrazione.

Fonte: Punto Informatico