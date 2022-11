Twitter: account verificati e problema di sicurezza

1 Novembre 2022 – 19:45

L’annuncio di novità per Twitter Blue e la verifica degli account ha innescato diverse proteste e l’avvio di attacchi di phishing contro gli utenti.

Fonte: Punto Informatico