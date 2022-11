TicPods 2 Pro Plus in OFFERTA LAMPO: solo 25€ con spedizione Prime

1 Novembre 2022 – 19:45

Gli auricolari bluetooth TicPods 2 Pro Plus sono disponibili in offerta lampo solo per oggi su Amazon: il prezzo? solo 25€

The post TicPods 2 Pro Plus in OFFERTA LAMPO: solo 25€ con spedizione Prime appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico