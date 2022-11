Mondiali di calcio in Qatar, quanto è costato organizzarli?

1 Novembre 2022 – 15:20

Il 20 novembre prenderà il via la ventiduesima edizione della Coppa del Mondo. Per la prima volta l’organizzatore è un paese arabo: oltre 200 i miliardi di euro spesi per stadi e infrastrutture

Fonte: Wired