Mars Sample Return: scelto il sito per i campioni

1 November 2022 – 16:15

ESA e NASA hanno scelto la zona denominata Three Forks per depositare una parte dei campioni di roccia marziana raccolti da Perseverance.

