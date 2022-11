Legge sui mercati digitali in vigore da oggi

1 November 2022 – 14:47

Entra in vigore oggi la legge sui mercati digitali che prevede una serie di obblighi e divieti che i gatekeeper dovranno rispettare dal 2 maggio 2023.

The post Legge sui mercati digitali in vigore da oggi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico