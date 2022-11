Elon Musk vuole resuscitare Vine entro fine anno

1 Novembre 2022 – 13:45

Elon Musk avrebbe ordinato agli ingegneri di Twitter di recuperare e aggiornare il codice di Vine per un possibile reboot da lanciare entro fine anno.

