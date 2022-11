Droni, come hanno cambiato il corso della guerra in Ucraina

1 Novembre 2022 – 15:20

Dai Bayraktar turchi all’impiego dei droni civili. L’uso ha cambiato il corso della guerra e il modo in cui i conflitti saranno combattuti nel futuro, al punto che i turchi vogliono investire in Ucraina per l’assemblaggio di questi apparecchi

Fonte: Wired