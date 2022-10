Mercato tablet e Chromebook: crisi continua

31 October 2022 – 19:44

Secondo i dati di IDC, le consegne di tablet e Chromebook nel terzo trimestre 2022 sono diminuite dell’8,8% e del 34,4%, rispettivamente.

The post Mercato tablet e Chromebook: crisi continua appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico