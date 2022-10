iOS 16.2 e 16.3: ecco le possibili date di rilascio

31 October 2022 – 10:35

Mark Gurman fa sapere che Apple rilascerà iOS 16.2 a metà dicembre 2022, mentre iOS 16.3 arriverà tra febbraio e marzo del 2023.

The post iOS 16.2 e 16.3: ecco le possibili date di rilascio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico