Il mistero del Top Gun cinese rimasto a terra

31 October 2022 – 6:20

Born to Fly era destinato a essere la risposta made in China a Maverick e la grande hit del box office dorato di inizio ottobre a Pechino e dintorni. Così non è stato, con l’uscita del film cancellata per motivi misteriosi. Al suo posto volano altri film autoctoni

Fonte: Wired