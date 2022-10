Covid: addio a multe e obbligo vaccinale? (update)

31 October 2022 – 16:06

Il governo dovrebbe annunciare oggi la sospensione delle multe per gli over 50 e il reintegro in servizio del personale sanitario non vaccinato.

