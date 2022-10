Artemis I: ultimi controlli per SLS prima dell’uscita

31 October 2022 – 18:41

La NASA ha comunicato che sono state completate quasi tutte le operazioni di preparazione al lancio del razzo SLS, previsto per il 14 novembre.

