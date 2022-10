Agenzia per la Cybersicurezza: concorso per 60 diplomati

31 October 2022 – 13:03

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha indetto un concorso per assumere 60 diplomati esperti con un contratto a tempo indeterminato.

