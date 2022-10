Elettricità e gas: contratti bloccati fino al 30 aprile

30 October 2022 – 16:33

AGCM ha adottato misure cautelari contro quattro aziende, specificando che le attuali condizioni contrattuali sono valide fino al 30 aprile 2023.

The post Elettricità e gas: contratti bloccati fino al 30 aprile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico