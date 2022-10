Musk cambierà le regole di moderazione su Twitter?

29 October 2022 – 12:55

Musk ha annunciato la creazione di un consiglio che deciderà eventuali modifiche alle regole di moderazione su Twitter e il ripristino degli account.

Fonte: Punto Informatico