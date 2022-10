Galaxy S23 Ultra: ecco una foto scattata con il sensore da 200 megapixel

29 Ottobre 2022 – 13:45

È trapelata in rete una immagine che mostra il livello di dettaglio promesso dalla fotocamera da 200 megapixel di Galaxy S23 Ultra.

The post Galaxy S23 Ultra: ecco una foto scattata con il sensore da 200 megapixel appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico