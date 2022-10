Telegram: in test i post a pagamento nei canali

28 October 2022 – 13:10

Telegram ha avviato la sperimentazione dei post a pagamento nei canali, la cosa va contro le regole di Apple e Google sugli acquisti in-app.

The post Telegram: in test i post a pagamento nei canali appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico