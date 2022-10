iOS 16.1: un misterioso bug causa problemi al Wi-Fi

28 Ottobre 2022 – 13:45

Molti utenti che hanno installato iOS 16.1 sui loro iPhone stanno segnalando problemi di disconnessioni casuali alla rete Wi-Fi, è un bug.

Fonte: Punto Informatico