Iliad Dati 300: la PROMO SOLO INTERNET a 13,99€

28 Ottobre 2022 – 16:45

Iliad oltre alle promozioni voce e internet possiede anche una tariffa denominata Dati 300 che offre solo in 4G/4G+. Iliad Dati 300: i dettagli La tariffa in questione offre ogni mese un quantitativo pari a 300 Giga di traffico internet in 4G/4G+ con 12 Giga di dati da utilizzare in tutta l’Unione Europea grazie agli […]

